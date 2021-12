Covid Zaia: "Zona gialla subito e via ad altre misure". Anche altre regioni cambiano colore da lunedì Con il Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonomia di Trento. "Il ritorno della mascherina all'aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali" ha spiegato il Governatore Luca Zaia

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla, introducendo le restrizioni già da oggi. Al Corriere della Sera ha dichiarato che lo considera "un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari mi confermano che il quadro epidemiologico della mia Regione sta peggiorando. Il ritorno della mascherina all'aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali".Tra le misure previste, spiega Zaia, "gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni 4 giorni anziché 10, anche se vaccinati; lo stesso dovranno fare i degenti, dopo il test all'ingresso in ospedale. Questi ultimi potranno essere accompagnati da una persona soltanto e così sarà pure per gli anziani nelle case di riposo. Sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle Rsa, per le eccezioni abbiamo stabilito un periodo di quarantena di 7 giorni al rientro nella struttura, con tampone all'inizio e alla fine della vigilanza".Sono state inoltre introdotte delle raccomandazioni "dettate dal buonsenso. Su tutte, quella di farsi un tampone prima di partecipare al cenone della Vigilia, al pranzo di Natale, alla festa di Capodanno. Basta il fai-da-te, ormai disponibile in farmacia, online e al supermercato. È una forma di 'cortesia per gli ospiti', se vuole. Il Covid ha cambiato perfino il galateo".Sulla misura adottata dal governo ​- per evitare che la Omicron dilaghi - di stringere le maglie sui turisti in arrivo per le feste Zaia ha spiegato: "Noi siamo chiamati a proteggerci dagli altri Paesi, proprio come in altri tempi quei Paesi si proteggevano da noi. Ricorda - dice rivolto al giornalista del Corriere - quando la Francia chiuse le frontiere, a marzo 2020? Io penso, al contrario, che sia un segnale positivo nei confronti di chi sceglie l'Italia per trascorrere le sue vacanze, un modo per dire: qui siamo seri, potete venire tranquillamente, vi garantiamo la massima sicurezza. D'altronde credo che oggi sia chiaro a tutti che l'Italia è la punta di diamante dell'Europa nella lotta al Covid. Il nostro modello funziona".Da lunedì 20 passeranno in zona gialla - a seguito della firma dell'ordinanza da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza - anche Marche, Liguria e Provincia autonomia di Trento. Si andranno ad aggiungere a Calabria, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonomia di Bolzano.Per chi ha il super green pass non cambia nulla rispetto alla zona bianca. Chi non è vaccinato o guarito, invece, non può sedersi all'interno di bar e ristoranti, andare al cinema, teatri, concerti, stadi, discoteche, feste e cerimonie. La differenza più marcata tra zona bianca e gialla è che nella seconda torna l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, oltre che al chiuso. La misura è comunque già in vigore nei centri storici di molte città per il periodo natalizio.I passaggi di colore sono stati stabiliti in base al bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che vede l’RT in calo ma tutti gli altri indici in salita: incidenza a 241 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 176 della scorsa settimana; tasso di occupazione in terapia intensiva al 9,6% in aumento dal precedente 8,5%; tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale del 12,1% contro il 10,6% della scorsa settimana. I limiti al di sopra dei quali scatta la zona gialla sono rispettivamente il 10% e 15%.