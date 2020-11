"Infermieri angeli custodi" Coronavirus. Zanicchi: "Sono in ospedale per polmonite bilaterale. Godetevela, ma fate attenzione" La cantanta si trovava già in isolamento per Covid. 4 giorni fa in un video su Instagram annunciava: "Ciao cari amici, sono Iva ho il coronavirus" aggiungendo che "non c'è nulla di male a dirlo"

Si trova in ospedale a Vimercate per una polmonite bilaterale a seguito del Covid-19. A darne notizia è la stessa Iva Zanicchi, una delle cantanti e dei volti più popolari della tv sul suo account Instagram: "Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c'è una bellissima giornata fuori... voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio"."Sono fiduciosa - dice - Adesso sono abbastanza tranquilla, ma quando arriva la sera si entra in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini. Sono qui nel reparto del tulipano rosso. Oggi è una giornata bellissima, c'è il sole. Godetevela, ma mi raccomando fate attenzione. Adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui come degli astronauti, ma poverini si devono difendere", aggiunge la Zanicchi passando in rassegna con la telecamera del cellulare il personale infermieristico: "I miei angeli custodi", ripete. E poi chiede a loro: "Secondo voi morirò?". Un compatto 'no', la risposta.Tanti i commenti di solidarietà all'artista, a partire da quello di Sandra Milo: "Che Dio ti benedica e ti protegga e che medici e infermieri si prendano cura di te e ti rimettano in piedi al più presto. Siamo tutti con te!". "Sei forte e vedrai che lo superi. Prego per te amica mia. Un abbraccio e bacio forte" scrive a sua volta Barbara Bouchet. "Iva ti voglio bene" commenta Francesca Barra, mentre Lorella Cuccarini posta: "Forza Iva".Il ricovero si è reso necessario dopo un peggioramento della situazione. La cantante si trovava già in isolamento per Covid. 4 giorni fa - sempre su Instagram - la Zanicchi ha postato un video in cui appare con la mascherina indosso e i guanti nella sua abitazione: "Ciao cari amici, sono Iva ho il coronavirus" ha spiegato aggiungendo che "non c'è nulla di male a dirlo". "Me lo sono beccata" ha sdrammatizzato, spiegando di essere positiva e di avere sintomi da tre giorni. "Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione" ha scritto nel post che poi ha condiviso in cui specifica di essere in quarantena e in isolamento insieme ai suoi familiari.“Iva zanicchi ha compiuto 80 anni lo scorso 18 gennaio. Per l'occasione viene pubblicato un doppio Cd dal titolo "Le mie canzoni più belle": il primo ripropone l'album "In cerca di te", mentre il secondo contiene i suoi successi storici reincisi. In radio viene presentato poi un nuovo singolo dal titolo "Sangue nero", un fado con il testo di Cristiano Malgioglio e arrangiato da Diego Calvetti. Il 1 febbraio canta "Zingara" a Palazzo Madama nell'ambito del secondo appuntamento di Senato&Cultura 2020 dedicato al settantennale del Festival di Sanremo.