La lotta alla pandemia Covid-19, i dati del Ministero della Salute: 22 vittime, 307 guariti e 174 nuovi casi

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia.Il totale degli attualmente positivi è di 16.681 (in diminuzione di 155 casi).Il numero di ricoverati in terapia intensiva resta sotto le 100 unità: sono 98, uno in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate invece con sintomi lievi o in assenza di sintomi sono 1.160, un centinaio in meno di ieri; quelle in isolamento domiciliare sono 15.423 (-1.413 rispetto a ieri).Tra dimessi e guariti si contano in totale 188.891 persone (307 in più da ieri).I deceduti sono 22 nelle ultime 24 ore, 13 dei quali in Lombardia; complessivamente il bilancio in Italia è di 34.738 vittime.I casi totali sono in aumento di 174 unità; dall'inizio della pandemia in Italia i casi di Covid-19 sono in tutto 240.310.Le regioni con 0 incremento casi totali sono oggi Basilicata, Molise, Umbria, Sicilia, Valle d'Aosta, Puglia, Campania e Marche. Un solo caso in più in Calabria, Sardegna, Abruzzo, Provincia autonoma d Bolzano e Friuli Venezia Giulia; tre casi nella Provincia autonoma di Trento, 4 in Liguria, 5 in Toscana, 11 in Veneto, 14 in Lazio e Piemonte, 21 in Emilia Romagna. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia.Sono 97 i nuovi casi positivi al coronavirus in(di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'). Lo rende noto la Regione Lombardia. I pazienti guariti/dimessi sono invece 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi). Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 43, mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92). Quanto ai decessi se ne registrano +13 per un totale complessivo di 16.639. I tamponi effettuati sono invece 8.119 per un totale di 1.022.440.