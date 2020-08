I dati del ministero della Salute Coronavirus: 481 nuovi contagi e 10 decessi in Italia nelle ultime 24 ore Oltre 100 nuovi casi positivi in Lombardia

Condividi

I numeri in Italia e nel Mondo

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 779 (-22 rispetto a ieri).In terapia intensiva sono 53 (+4).In isolamento domiciliare 12.959, in aumento di 248 rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 13.791, 230 in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 202.697 persone, in aumento di 236 unità.I deceduti sono 10 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.225.I casi totali sono 251.713 (+481)La Regione Abruzzo comunica che oggi sono risultati 9 nuovi casi positivi. Dal totale però sono stati sottratti 5 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.Sono 102, su 7960 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, dove non si registra nessun decesso e altre 95 persone sono state dimesse o sono guarite. Dei 102 nuovi positivi 16 sono 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Stabili i ricoveri in intensiva, 10, aumentati quelli in altri reparti, che sono 165, 5 più di ieri. A Milano sono 29 i nuovi casi, di cui 13 in città, 6 a Bergamo e Varese, 11 a Brescia, 19 a Mantova, 8 a Como, 2 a Cremona e Pavia, 5 a Lecco e Lodi, 1 a Lodi.