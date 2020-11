La lotta alla pandemia Covid-19, il creatore del vaccino Pfizer-BioNtech: "Normalità dal prossimo inverno" "I prossimi mesi saranno ancora difficili" afferma Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech

L'impatto del vaccino contro il covid sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo inverno. Ne è convinto uno dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco.

Secondo Sahin, riferisce la Bbc, quest'inverno sarà ancora difficile in quanto il vaccino non avrà ancora un grande impatto sui numeri della pandemia. La scorsa settimana, BioNTech e Pfizer hanno annunciato che stando ad analisi preliminari il loro vaccino può avere un'efficacia del 90%.

Sahin ha spiegato anche che gli effetti collaterali che hanno registrato finora non sono seri: un dolore da lieve a moderato per alcuni giorni nel punto in cui viene praticata l'iniezione, mentre alcuni dei volontari a cui è stato iniettato hanno registrato per un periodo simile una febbre da lieve a moderata.