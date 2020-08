Femminicidio a Ferragosto Uccisa a Crema, fermato un amico Sarebbe un amico della vittima il responsabile della scomparsa di Sabrina Beccalli avvenuta a Ferragosto. I reati contestati sono omicidio e distruzione di cadavere. Lui si avvale della facoltà di non rispondere

Sabrina Beccalli - Ansa

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, 39 anni scomparsa a Crema a Ferragosto.Fermato nella tarda serata di ieri un amico della vittima che guidava la sua Panda, la notte in cui la vettura è stata trovata carbonizzata nelle campagne di Vergonzana nel Cremasco. Sentito ieri dagli inquirenti alla presenza del suo avvocato, si è avvalso della facolta' di non rispondere. Nessuna confessione quindi ma, riferisce una fonte investigativa, il fermo è "il prodotto di una serie di attività investigative" del Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Cremona e del N.O.R.M.- Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Crema e della stessa procura che ha disposto il sequestro dell'abitazione della 39enne.I reati contestati all'uomo che ora è in carcere a Cremona sono omicidio e distruzione di cadavere. Decisive le immagini della telecamera che hanno ripreso l'uomo alla guida dell'auto della vittima. Della donna, separata con un figlio dii 15 anni, non si sapeva piu' nulla dalla mattina di Ferragosto, quando Sabrina non si è più presentata e i parenti l'avevano cercata inutilmente, denunciandone anche la scomparsa. All'una di notte aveva mandato un messaggio al figlio per augurargli la buona notte, poi il telefono era stato spento."L'aspetto che ci fa pensare al peggio - ha spiegato la sorella di Sabrina - è il fatto che non abbia contattato il figlio, con il quale ha un legame speciale".