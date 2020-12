Crimi: sostenere Conte e accelerare azione di governo, stop a polemiche avvilenti Il capo politico del M5s: Conte e maggioranza lavorano senza sosta per il paese. Movimento è da sempre lontano da tradizionali giochi politica

Sulla paventata crisi dell'esecutivo e di un eventuale rimpasto in maggioranza interviene su Facebook con un lungo post il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi."Al di là delle troppe parole e delle polemiche pretestuose, incomprensibili al di fuori dei confini della politica, il governo di Conte e la maggioranza stanno lavorando senza sosta e con ogni risorsa disponibile per portare un aiuto concreto agli italiani" - scrive Crimi a favore del premier scelto dal movimento che - " non solo vuole proseguire lungo questo solco, ma ritiene ci sia bisogno di una ulteriore accelerazione. Per farlo, è necessario che la politica tutta compia il suo dovere e pensi ai soli interessi del paese, mettendo fine all'avvilente rappresentazione che da giorni invade le cronache e dalla quale ci asteniamo".È questo che siamo chiamati a fare adesso, prosegue Crimi, in una fase storica così difficile, ed è questo che stiamo facendo. Il MoVimento 5 Stelle è sempre rimasto volutamente lontano dai tradizionali giochi di certa politica. A noi interessano i fatti e le azioni concrete, gli interventi e le misure reali che portano beneficio alla collettività. Ed è su questo che intendiamo continuare a concentrarci"."L'Inps certifica che le famiglie beneficiarie di reddito e pensione di cittadinanza sono 1,2 milioni, per un totale di 2,8 milioni di persone coinvolte. Non vogliamo nemmeno immaginare quale sarebbe stata la situazione attuale, in un paese come l'Italia impegnato da quasi un anno a contrastare con ogni sforzo possibile una pandemia, se non fosse stata già attiva una misura come il Reddito di Cittadinanza, voluta a tutti costi dal Movimento 5 Stelle - scrive senza lasciare nulla tra le righe - E trovo davvero vergognoso che qualcuno voglia smantellarla, per altro proprio adesso, contro qualunque logica e senso del pudore". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5s Vito Crimi."Ricordo che al Senato il #DecretoRistori è in dirittura d'arrivo, e che nella Legge di Bilancio sono previste risorse pari a 3,7 miliardi di euro per la scuola, le quali vanno ad aggiungersi a quelle già messe in campo, con grande sforzo e impegno, dalla ministra Lucia Azzolina. Inoltre, grazie al finanziamento da 100 milioni di euro disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, da oggi le nostre piccole e medie imprese possono fare domanda per accedere ad un nuovo incentivo destinato alla trasformazione tecnologica e digitale. Intanto il Ministero dell'Interno ha appena adottato tre decreti che prevedono lo stanziamento di 500 milioni in favore dei comuni italiani, per compensare le minori entrate dovute alle misure introdotte a causa dell'emergenza Covid-19" elenca Crimi.