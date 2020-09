La sanzione della sezione disciplinare ​Caso Bellomo: Csm sospende e trasferisce pm Nalin

Sospensione per due anni dalle funzioni e trasferimento al tribunale di Bologna con funzioni di giudice. 7Questa la sanzione inflitta dalla Sezione disciplinare del Csm all'ex pm di Rovigo Davide Nalin, per la sua collaborazione con l'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo alla scuola di preparazione al concorso in magistratura 'Diritto e Scienza', finita sotto i riflettori per il contratto che faceva sottoscrivere alle studentesse.Tra le clausole un dress code con minigonna e tacco 12, un test sul valore dei fidanzati e divieti e limitazioni nella vita privata.