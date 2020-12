Le misure contro la pandemia Cts a governo: “Inasprire misure e più controlli in vista del Natale” Miozzo: riunione dura, ma unanimi su inasprimento misure. "A governo abbiamo suggerito di considerare norme in vigore". Conte: possibili ritocchi ma curva epidemia sotto controllo

Inasprire le misure e aumentare i controlli in vista del Natale per evitare assembramenti che potrebbero portare a un nuovo aumento della curva dei contagi. E' l'indicazione che il Cts ha inviato al governo dopo una lunga riunione cominciata ieri nel pomeriggio e ripresa oggi in tarda mattinata. La preoccupazione degli esperti è assicurare che non si ripetano scene come quelle viste nell'ultimo fine settimana nelle vie dello shopping delle principali città italiane. "Le norme già ci sono e sono quelle del Dpcm del 3 dicembre - spiegano dal comitato tecnico scientifico - basta modularle nel modo giusto"."E' stata una riunione difficile e intensa in cui si sono espressi tutti i componenti del Comitato, come sempre accade nei nostri incontri. Alla fine abbiamo raggiunto un punto d'incontro e condiviso all'unanimità la necessità di inasprire le misure di contenimento del contagio. Al ministro Roberto Speranza e al governo abbiamo quindi suggerito di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore". Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo."Anche alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico-scientifico, qualche ritocchino lo stiamo per introdurre, ci rifletteremo nei prossimi giorni". Lo ha ha spiegato il premier Conte intervistato a un evento organizzato da Gedi. Conte ha però ribadito che "le misure predisposte stanno funzionando e la curva epidemiologica è tornata sotto controllo, evitando come avvenuto in altri Paesi il ricorso a nuovi lockdown generalizzati". L'obiettivo, ha ripetuto Conte, "resta quello di evitare una terza ondata".