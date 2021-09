Parte la gara di solidarietà a San Severino Cuccioli di cane abbandonati in un cassonetto 2 animali sono morti e 3 sopravvissuti cercano casa

Ieri la triste scoperta: cinque cuccioli di cane sono stati abbandonati in un cassonetto dell'umido all'incrocio tra via Della Villa e viale Santa Margherita, nella frazione di Cesolo di San Severino Marche. La cucciolata, venuta alla luce probabilmente la settimana scorsa, è stata recuperata dagli agenti della Polizia locale del Comune intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un residente in zona. Due cuccioli sono stati trovati morti dagli agenti che hanno operato con il personale dell'ufficio veterinario dell'Asur; altri tre invece 'cercano' una nuova casa.