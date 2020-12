"Se solo richiesta soldi cala maschera" Dadone: "Sindacati avanti con sciopero nonostante tavolo". Furlan: "Contraddittoria" "Quello che possiamo fare noi è dire che all'interno dei 400 milioni stanziati, i 270 dell'indice perequativo vengono destinati a chi guadagna di meno" spiega il ministro. La leader della Cisl: "Dimentica che i pubblici dipendenti sono stati 12 anni senza il rinnovo del contratto"

"Se la questione si riassume soltanto nel dare più risorse o non dare piu risorse trovo che sia riduttivo anche l'effetto dello sciopero stesso. Allora la verità non è che c'è bisogno di rinnovare la P.A., di fare piani straordinari, di avere un confronto. Il punto si riduce tutto sui soldi. Per me il punto dovrebbe essere sulla valorizzazione del personale". Lo ha detto il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, a Radio Anch'io su Rai Rai Uno, in merito allo sciopero dei dipendenti pubblici. I sindacati "avevano chiesto una interlocuzione e noi, dopo varie attivazioni di confronto tra il nostro ministero e il Mef per riuscire a trovare, rispetto alle risorse già stanziate, ulteriori soluzioni e permettere di andare incontro ad alcune richieste, ho convocato il tavolo...ma la decisione da parte loro è stata comunque di andare avanti" ha ribadito il ministro."Ho chiarito la difficoltà, visto l'anno particolare che abbiamo di fronte, di riuscire a reperire unincremento, quantomeno quello richiesto dai sindacati, rispetto allo stanziamento dei 400 milioni" ha spiegato poi il ministro. Ed ha aggiunto: "Quello che possiamo fare noi, allo stato attuale per andare incontro a chi guadagna di meno è dire all'interno dei 400 milioni stanziati, che si aggiungono ai 3 miliardi e 200 milioni della manovra precedente, è che i 270 milioni dell'indice perequativo vengono destinati a chi guadagna di meno. Quindi diamo un po' di più a chi guadagna di menoall'interno di quelle risorse"."La ministra ha detto tante cose in questo periodo anche con tante contraddizioni". Lo dice la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, ricordando che in tutta l'amministrazione pubblica "compresa la scuola, che oggi non sciopera, ci sono 350 mila precari, solo nella sanità 60 mila. La ministra dimentica che i pubblici dipendenti sono stati 12 anni senza il rinnovo del contratto, l'attuale contratto è scaduto da oltre 3 anni. Il contratto è un diritto che va riconosciuto". Insomma non bisogna "spaccare il mondo del lavoro, abbiamo avuto la solidarietà di tutte le categorie", chiude Furlan.