Lo scontro Dagli Usa schiaffo alla Ue sulla Web tax. Gentiloni: andiamo avanti lo stesso Il segretario al Tesoro Usa, Mnuchin: non abbiamo tempo da perdere. Il commissario all'Economia Ue: nuova proposta a livello europeo

Condividi

"Esprimo profondo rammarico per la decisione degli Usa di frenare le discussioni internazionali sulla tassazione dell'economia digitale. Spero che questo sarà un contrattempo temporaneo e non uno stop definitivo". Ma se non si troverà un'intesa globale quest'anno "siamo stati chiari che andremo avanti con una nuova proposta a livello Ue". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, replica alle dichiarazioni del segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin.La posizione di Bruxelles espressa da Gentiloni arriva all'indomani della decisione degli Stati Uniti di sospendere i negoziati sulla web tax in sede Ocse, adottata ieri dall'amministrazione Usa. Mnuchin ha annunciato ai ministri delle finanze di Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, i paesi più attivi nella legislazione sulla tassazione ai colossi del digitale come Google, Amazon o Facebook, la sospensione dei negoziati in corso nell'ambito dell'Ocse.Un vero e proprio schiaffo quello degli Usa alla Ue. Con la sua letteraha affermato che le discussioni sono in stallo, che non vi sono le basi nemmeno per una intesa di interim e che, sostanzialmente, gli Usa non hanno tempo da perdere sulla questione. La missiva, secondo il Financial Times, sarebbe datata 12 giugno. "Cercare di affrettarsi su questo tipo di discussioni rappresenta una distrazione da questioni ben più importanti", è la secca affermazione di Mnuchin, che ribadisce la minaccia di rappresaglie se qualcuno dovesse procedere a imporre unilateralmente una 'digital tax' sui giganti tecnologici Usa. "Questa è una fase in cui i governi di tutto il mondo dovrebbero concentrarsi sul gestire le ricadute economiche del Covid-19, afferma Mnuchin. Nella lettera, sempre secondo il quotidiano, l'esponente Usa sarebbe invece più possibilista sull'ipotesi di creare una tassazione minima globale sulle imprese entro fine anno."Vi confermo che con il mio omologo italiano, spagnolo, britannico, abbiamo ricevuto una lettera del segretario americano ala Tesoro, Steven Mnuchin, nella quale ci conferma che non vogliono proseguire i negoziati all'Ocse sulla tassazione digitale. Questa lettera è una provocazione": il ministro francese dell'Economia Bruno LeMaire, intervistato ai microfoni di France Inter, ha tuonato contro la decisione di Washington e ha assicurato che in ogni caso anche nel 2020 in Francia ci sarà una tassa sui colossi del web come nel 2019.