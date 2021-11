Politecnico di Milano Spid, nel 2021 raddoppiano gli utenti ma sono ancora pochi i servizi accessibili Un maggiorenne su due ormai ha identità digitale, emerge della ricerca, ma solo il 15% degli utenti web lo usa spesso. Ancora pochi i servizi accessibili nella pubblica amministrazione, serve coinvolgimento delle imprese

Nel 2021 sonoSpid: 26,1 milioni (erano 12,2 a ottobre 2020), pari ormai al 43% della popolazione (contro il 22% di un anno fa). Un maggiorenne su due è un utente Spid, con divari evidenti fra i territori e fasce anagrafiche:sono le regioni più virtuose, col 60% di iscritti mentresono sotto la media; l'87% degli under 25 si è iscritto, contro appena il 13% degli over 75.Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Digital Identity della School of Management del Politecnico di Milano, "Digital Identity: don't stop it now".Nel 2021 ogni utente ha effettuato in media 17 accessi con Spid, contro i 9 accessi medi per utente del 2020, e i servizi maggiormente utilizzati sono stati quelli offerti da. Risultano comunque ancora pochi complessivamente i servizi accessibili: 9.081 Pa sono nel circuito Spid e 1.790 in Cie, ma hanno completato lo; lesono ancora più indietro, solo 59 in Spid e 3 in Cie.La crescita nell'adozione di Spid, sottolineano i ricercatori, è trainata dai recenti interventi normativi che hanno favorito lo switch off della Pa, dagli sforzi di Identity Provider (IdP) e Service Provider (Sp), da iniziative come ile dalla necessità di accedere al, che sarà ulteriormente spinto dalla possibilità di scaricare gratuitamente 14 certificati dall'"La pandemia continua a spingere la diffusione dei sistemi di identità digitale, rendendoli sempre più centrali nella vita dei cittadini ma - afferma Giorgia Dragoni, Direttore dell'Osservatorio Digital Identity - c'è il rischio concreto che questa corsa si esaurisca con il graduale ritorno alla normalità e per questa ragione è necessario uno sforzo comune per valorizzare al massimo le potenzialità dell'identità digitale, che deve essere vista non più come una scelta obbligata per accedere a servizi basilari durante l'emergenza ma come un volano per accelerare la trasformazione digitale del Paese".Nel 2021 è cresciuta la diffusione di molti sistemi di identità digitale in tutta Europa. Alcuni di essi erano già diffusi prima della pandemia e nell’ultimo anno hanno raggiunto quasi tutta la popolazione, come in Olanda, dove Digid è utilizzato dal 95% dei cittadini, in Svezia, dove BankId è stato attivato dall’83% degli svedesi, e in Norvegia, dove BankId copre il 79% dei norvegesi.Anche i sistemi di riconoscimento che a inizio 2020 apparivano ancora in fase di sviluppo hanno segnato una crescita notevole. Il sistema belga Itsme, ad esempio, ha quasi raddoppiato la sua penetrazione, passando dal 22% al 46% della popolazione coperta, così come il sistema francese FranceConnect, che è passato dal 28% al 45% di francesi registrati. L’Italia si colloca alfra i paesi analizzati."Le identità digitali in Italia mostrano ancora enormi potenzialità inespresse" spiega ancora Valeria Portale, Direttore dell'Osservatorio Digital Identity. "L'assenza di una pluralità di servizi a cui accedere tramite questi sistemi - avverte- rischia di frenare lo slancio degli ultimi mesi. I servizi pubblici, da soli, non possono trainare la crescita necessaria per raggiungere nel 2026 il 70% della popolazione in possesso di identità digitale certificata, come previsto dal Pnrr. Come dimostrano i dati del contesto europeo, i sistemi con una diffusione ampia e un utilizzo strutturale nella quotidianità degli utenti sono caratterizzati da un ecosistema ricco di servizi, che ampliano le potenzialità di queste chiavi di accesso, ne incrementano il valore e ne sostengono la diffusione".