I dati della pandemia in Italia Coronavirus: 3.678 nuovi casi in 24 ore, 31 morti, oltre 125mila i tamponi effettuati Cinque regioni hanno almeno trecento nuovi casi e ancora una volta è la Campania a far segnare l'incremento maggiore, con 544 casi. Seguono la Lombardia (520), il Veneto (375), il Lazio (357) e la Toscana (300). Incrementi consistenti si registrano anche in Piemonte (+287), Sicilia (213), Puglia (196) ed Emilia Romagna (193). Nessuna regione fa segnare zero casi

Condividi

Balzo significativo dei nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore:, ossia 1.001 in più con 125mila tamponi (+25mila). Il dato emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 31 decessi (+3). Gli attualmente contagiati salgono cosi' a 62.567 (+2.442) mentre sono 1.204 i pazienti guarito o dimessi. I ricoverati con sintomi sono 3.782 (+157) mentre nelle terapie intensive ci sono 337 pazienti (+18). La regione con il maggior numero di nuovi casi positivi è la Campania con 544, seguita dalla Lombardia con 520, dal Veneto con 375 e dal Lazio con 357.Per quanto riguarda le altre regioni, questi i dati dell'incremento dei positivi rispetto a ieri: Piemonte: 287, Emilia-Romagna: 193, Toscana: 300, Liguria: 176, Puglia: 196, Marche: 84, Sicilia: 213, P.A. Trento: 32, Friuli Venezia Giulia: 72, Abruzzo: 61, Sardegna: 101, P.A. Bolzano: 55, Umbria: 65, Calabria: 16, Valle d'Aosta: 15, Basilicata: 15, Molise: 1.Sonoi nuovi casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, e i tamponi processati sono 7.504. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione e porta a 15.707 i casi dall'inizio della pandemia, con un totale tamponi pari a 644.967. Una persona è deceduta e porta il totale delle vittime a 469. Sono poi 177 in più i guariti rispetto ieri , e il totale sale a 6.895.Boom di nuovi casi di coronavirus oggi in Lombardia. Sono stati registraticontagi, di cui 54 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 21.569 (totale complessivo: 2.232.796), i guariti/dimessi totale complessivo 147 (82.331, di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva restano stabili a 40, mentre i ricoverati aumentano di 19 unità (339). I morti sono invece 5, dall'inizio dell'epidemia 16.978.In Toscana sono 16.273 i casi di positività al coronavirus,in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l'1,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. Delle 300 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. Il 38% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi si registrano 2 nuovi decessi: due uomini deceduti, uno a Firenze e uno a Massa, con un'età media di 84,5 anni. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 10.673 (65,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 797.046, 10.014 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.430, +5,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 151 (6 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.Un vero balzo in avanti dei nuovi casi positivi al Covid 19 si registra oggi in Puglia, sonosu 4.822 tamponi effettuati, quota mai raggiunta dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino epidemiologico giornaliero. Tra i nuovi casi, ci sono anche 35 ospiti e 9 operatori sanitari all'interno dell'ospedale 'Universo Salute Opera Don Uva' a Foggia. In provincia di Bari, ci sono stati 17 casi tra gli operatori di una casa di cura privata. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono stati confermati 8.619 casi e sono stati fatti 435.524 tamponi. Non sono state comunicate vittime, che restano 608. I guariti, invece, sono 4.883, 57 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 3.133, di cui 274 ricoverati.I nuovi casi positivi sono così divisi per provincia: 68 a Bari, 3 a Brindisi, 7 nella Bat, 80 a Foggia, 10 a Lecce, 27 a Taranto e 1 residente fuori regione.