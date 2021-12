Emergenza pandemia Coronavirus, 20.497 nuovi casi con 716.287 tamponi e 118 morti. Indice di positività al 2,9% In aumento terapie intensive (+5) e ricoveri (+150)

Covid-19, la situazione oggi in Italia. Oggi si registrano 20.497 nuovi casi con 716.287 tamponi e 118 morti. Indice di positività al 2,9%.Ieri si sono registrati 79 decessi e 12.527 casi con 312.828 tamponi (tasso al 4%).Oggi sono in aumento terapie intensive (+5) e ricoveri (+150).Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal coronavirus 5.185.270 persone mentre le vittime sono 134.669. I guariti sono 4.787.453, 11.777 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 263.148 positivi al coronavirus, 8.595 in più di ieri.In3.993 nuovi contagi e 15 decessi. ​In3.474 nuovi casi e 21 decessi. Nel1.871 contagi e 13 decessi. In1.791 nuovi positivi e due decessi. In1.665 i casi positivi e 11 decessi. ​In1.661 nuovi positivi e 14 decessi. In1.143 casi e 6 decessi. Inaltri 6 morti e 870 nuovi casi. ​Nelle631 casi e 2 vittime. In598 nuovi casi e 1 decesso. In544 nuovi contagi e 4 decessi. In387 nuovi casi e 7 morti. In360 nuovi casi e due decessi. In, 317 nuovi positivi. In217 nuovi casi e 2 decessi., altri 3 decessi e 173 nuovi casi. In26 nuovi casi positivi.