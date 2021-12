I numeri della pandemia Coronavirus, 20.677 nuovi casi con 776.563 tamponi e 120 morti Indice di positività giù a 2,7%

Secondo l'aggiornamento odierno (14 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.677 nuovi casi con 776.563 tamponi e 120 morti. Indice di positività giù a 2,7%Ieri si sono registrati 12.712 casi con 313.536 tamponi (tasso al 4,1%) e 98 morti.Sono 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, ovvero 212 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 297.394, in aumento di 6.637 unità rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono 4.826.443, si registra un incremento di 13.908 casi. Le vittime totali della pandemia in Italia sono 135.049. Il totale dei casi è di 5.258.886.In4.088 nuovi casi e 16 morti sono stati registrati nelle ultime 24 ore. In3.830 nuovi positivi. Nel1.921 casi e 10 decessi. In1.853 nuovi casi e 3 decessi. In1.845 nuovi casi e 23 morti. In1.304 positivi e 7 morti. 662 nuovi casi e 3 decessi in. In458 nuovi contagi e 7 decessi. Nelle518 casi e 2 vittime. In459 nuovi positivi ed un decesso. In473 nuovi casi e 3 morti. In401 nuovi casi e 6 morti. Inoggi 295 nuovi contagi da Covid. In239 nuovi positivi e un decesso. In174 nuovi casi. Inun altro decesso e 162 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 103 nuovi casi positivi.