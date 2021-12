I numeri della pandemia Coronavirus, 28.632 nuovi casi con 669.160 tamponi e 120 morti. Indice di positività al 4,3%

Secondo l'aggiornamento odierno (17 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si registrano 28.632 nuovi casi con 669.160 tamponi e 120 morti. Indice di positività al 4,3%. In aumento terapie intensive (+6) e ricoveri (+182).Ieri si sono registrati 26.109 casi con 718.281 tamponi (tasso a 3.6%) e 123 vittime.Gli attualmente positivi in Italia sono 331.968, con un incremento di 14.038 casi da ieri. I guariti e dimessi sono 4.869.406, pari a 14.457 in più. I casi totali 5.336.795. Le vittime da inizio pandemia in Italia sono 135.421.5.590 i casi registrati nelle ultime 24 ore indove ci sono anche 26 vittime. Il totale casi di positività nelle ultime 24 ore, in, è pari a 5.577, sono 9 i decessi. In2.510 nuovi casi e due decessi. Sono 2.507 i nuovi casi e 15 i morti in. Nel2.121 casi e 10 i decessi. Insono 1.841 i casi e 10 i morti. In1.227 nuovi casi e 4 decessi. In1.023 nuovi casi e 5 morti. Nellesono 682 i positivi e 5 le vittime. In662 nuovi casi e un morto. In573 contagi e sei decessi. In439 nuovi casi e un decesso. Sale a 315 il numero dei nuovi casi ine un decesso. Registrati 267 positivi e un decesso in