La pandemia in Italia Coronavirus, 3.970 nuovi casi con 292.872 tamponi e 67 morti Tasso positività all'1.4%. In calo ricoveri (-141) e terapie intensive (-3)

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.970 nuovi casi con 292.872 tamponi e 67 morti. Tasso di positività all'1.4%.Ieri 3.377 casi con 330.275 tamponi (tasso all'1%) e 67 morti.In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 516, con un calo di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.796, 141 meno di ieri.Gli attualmente positivi sono 106.559, in calo di -2.954.Insi contano altri 509 positivi e 3 decessi. In365 nuovi casi e 8 decessi. Nel291 nuovi casi e 4 decessi. Ilha comunicato 278 nuovi casi e due decessi. In257 nuovi casi e 4 decessi. In200 casi e 4 vittime. In159 casi e due decessi. Nelle102 casi e un decesso. Laconta oggi 67 nuovi casi di coronavirus e due vittime. In38 nuovi casi positivi e un decesso.