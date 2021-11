Emergenza pandemia Covid: 7.975 nuovi casi con 276.000 tamponi e 65 morti Tasso di positività a 2,9%. In aumento intensive (+31) e ricoveri (+171)

Condividi

I casi di Covid in Italia. Oggi si registrano 7.975 nuovi casi con 276.000 tamponi (Tasso di positività a 2,88%) e 65 morti. Ieri 12.932 casi con 512.592 tamponi (tasso a 2,5%) e 47 morti.Sono 669 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 31 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.135, ovvero 171 in più rispetto a ieri.In1.266 nuovi positivi e 6 decessi. Sette decessi e 1.223 nuovi positivi in. Nel1.121 casi e 5 morti. In820 nuovi positivi e dieci decessi. In456 casi e 4 morti. In328 nuovi casi. Nelle181 casi e 3 vittime. In146 nuovi casi positivi. Inun altro decesso e 98 nuovi casi. In64 nuovi casi. In39 positivi e tre morti.