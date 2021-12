L'emergenza in Italia Covid, 17.030 nuovi casi con 588.445 tamponi e 74 morti nelle ultime 24 ore in Italia Il tasso di positività sale al 2,9%

I dati Covid di oggi in Italia. Si registrano 17.030 nuovi casi con 588.445 tamponi e 74 morti. Il tasso di positività sale al 2,9%. Ieri 16.806 casi con 679mila tamponi (tasso al 2,5%) e 72 morti.Gli attualmente contagiati sono 216.154 (+7.283) dei quali 5.385 ricoverati nei reparti ordinari (+87) e 708 in terapia intensiva (+10). Restano in isolamento domiciliare 210mila pazienti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.658 persone, dato che porta a 4.727.214 il totale dall'inizio della pandemia.Innelle ultime 24 ore sono state 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, si contano anche 9 decessi. In2.809 nuovi casi e 15 decessi. In1.633 nuovi casi e 7 decessi. Nel1.493 nuovi casi e 7 decessi. Sono 1.327, in, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid e due i decessi. In1.189 contagi e 2 decessi. In836 nuovi contagi e 5 vittime. Insono 709 nuovi casi e 3 decessi. In535 casi e 2 decessi. Nellerilevati 476 casi di positività e due decessi in 24 ore. In300 contagi. In291 nuovi casi e tre morti. In286 nuovi positivi e due decessi. 189 nuovi casi e un morto in. In176 nuovi positivi.Sono 97.419.007 le dosi complessive di vaccino somministrate in Italia dall'inizio della campagna vaccinale. Nell'ultima settimana si registra un incremento di +2.668.228 rispetto a quella precedente. E' quanto si legge nel report settimanale della struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Sono ancora più di sei milioni, al netto dei guariti, gli italiani che ancora non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, evidenzia il report. Per la precisione 6.351.875 over 12 anni. In particolare, nella fascia over 80 a non aver ricevuto neppure una dose di vaccino sono 197.211 persone, pari al 4,32% della popolazione di questa età. Fra i 70 e 79 anni sono 414.852 persone, pari al 6,89% della popolazione di questa età. 690.487 non vaccinati nella fascia 60-69 anni, pari al 9,14%. Sono poi 1.130.571 nella fascia 50-59 anni, l'11,2% della popolazione di questa età e 1.372.281 fra i 40 e i 49 anni: il 15,11% di questa popolazione. Fra i 30 e i 39 anni sono non vaccinate 979.321 persone (14,41%), fra i 20 e i 29 anni sono 565.485 (9,40%). Infine 1.046.667 nella fascia 12-19 anni (22,62%).