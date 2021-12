I numeri della pandemia Coronavirus. In Italia 15.756 nuovi casi e 99 morti. Tasso di positività a 2,3%

Secondo l'aggiornamento odierno (7 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 15.756 nuovi casi con 695.136 tamponi e 99 morti. Tasso di positività a 2,3%.Ieri 9.503 casi con 301.560 tamponi (tasso al 3,1%) e 92 morti.Aumentano i ricoverati per Covid. Dai ieri sono +199 i ricoveri ordinari che sono in totale 6.078 mentre sale complessivamente a 776 il numero dei ricoveri in terapia intensiva (+33). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.134.318. I guariti sono 10.584 (ieri 5.567) per un totale di 4.759.038. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 5.059 in più (ieri +3.835) che arrivano a 240.894. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.040 pazienti.In2.960 casi positivi al Covid e 6 morti. 2.783 sono i casi registrati ine nove le vittime. Nelsi registrano 1.474 casi e 12 vittime. Inaltri 10 morti e 1.350 nuovi contagi. Inoggi ci sono altri 1.310 positivi e 3 morti. In1.150 nuovi positivi e 8 decessi. In975 positivi e 10 morti. In2 morti e altri 498 nuovi casi positivi. Nelle411 positivi. Ini contagi sono 328 e due le vittime. In110 contagi e un morto.