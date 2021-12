I numeri della pandemia Coronavirus, 17.959 nuovi casi con 564.698 tamponi e 86 morti. Tasso di positività al 3,2%

Secondo l'aggiornamento odierno (8 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 17.959 nuovi casi con 564.698 tamponi e 86 morti. Tasso di positività al 3,2%.Ieri 15.756 casi con 695.136 tamponi (tasso a 2,3%) e 99 morti.Gli attualmente positivi sono 249.214, si registra un incremento di 8.320 da ieri. Sono 791 (ieri 776) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 4.768.578, in totale, più 9.540 rispetto al 7 dicembre. I deceduti sono 134.472 da inizio pandemia in Italia. Il totale dei casi sale a 5.152.264.3.516 nuovi casi in, sette i decessi. In3.373 nuovi contagi. Nel1.554 nuovi casi positivi e 3 decessi. Insi sono registrati 1175 positivi e un decesso. In1.165 nuovi casi. In791 nuovi casi e altri 5 decessi. In763 nuovi contagi e 8 decessi. In690 casi e 5 morti. In618 nuovi casi e 10 decessi. 468 contagi in. In338 casi e tre decessi. In323 nuovi casi e 3 decessi. Ini nuovi casi positivi sono 255. 138 casi ine un morto.