Emergenza pandemia Coronavirus, 3.023 nuovi casi con 271.566 tamponi e 30 morti Il tasso di positività all'1,1%. In calo i ricoveri (-82) e le terapie intensive (-20).Vaccino: aggiornamento Italia, 254.828 terze dosi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.023 nuovi casi con 271.566 tamponi e 30 morti. Il tasso di positività è all'1,1%. Ieri i casi erano 2.938, con 297.356 tamponi (tasso all'1%) e 41 le vittime.Oggi sono in calo i ricoveri (-82) e le terapie intensive (-20). Gli attualmente positivi in Italia sono 85.926, in calo di 1.247 rispetto a ieri; sono in isolamento domiciliare 82.801 pazienti. Invece aumentano di 4.234 i dimessi e guariti, per un totale nazionale di 4.478.137 persone. Le vittime della pandemia sono in tutto 131.228 nel nostro Paese. I casi totali sono diventati 4.695.291.Nelle ultime 24 ore insi registrano 469 nuovi contagi. Sono 338 i nuovi casi di Covid trovati innelle ultime 24 ore. Sono 318 i nuovi casi di covid-19 e tre i decessi registrati oggi in. Oggi nelsi registrano 294 nuovi casi positivi e 3 decessi. in293 casi e 3 morti. Sono 270 i nuovi positivi al Coronavirus e tre le vittime in. In118 nuovi casi e due decessi. In92 positivi e due decessi. Insono stati rilevati 68 nuovi contagi. In30 nuovi positivi. 28 nuovi casi e un decesso in. Ini nuovi casi sono 25.Sono 254.828 le persone che nel nostro Paese hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid 19, il 3,37% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono 45.636.870, l'84,50% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.097.628, il 79,80% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.12 di oggi. Le dosi di vaccino sinora somministrate in Italia sono 85.940.437, l'86,2% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.711.610 (nel dettaglio 71.088.714 Pfizer/BioNTech, 15.235.787 Moderna, 11.543.413 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.696 Janssen).