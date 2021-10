I dati del ministero della Salute Coronavirus, 1.516 nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti. Tasso di positività a 1,3% Vaccino: aggiornamento ore 17 Italia,86,3 milioni di somministrazioni

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo

I dati Covid in Italia. Oggi si registrano 1.516 nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti. Tasso di positività a 1,32%.



Ieri 2.278 casi con 270.044 tamponi (tasso allo 0,8%) e 27 morti.



+10 terapie intensive, +37 i ricoveri

Sono 374 (364) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 18 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.688 (2.651), rispetto a ieri 37 in più.



I casi totali sono 4.701.832. I guariti sono 2.184 (ieri 2.745), per un totale di 4.486.391. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 702 in meno (ieri -494), e sono 84.106. Di questi, sono in isolamento domiciliare 81.044 pazienti.



Le Regioni

In Sicilia oggi si registrano 231 nuovi casi e 5 morti. In Emilia Romagna 191 nuovi positivi e sei decessi. Nel Lazio 188 casi e 5 decessi. In Toscana 162 nuovi casi e 6 decessi. In Veneto 156 casi e 2 decessi. In Campania 129 nuovi casi e 1 decesso. In Piemonte un decesso e 109 nuovi casi. In Lombardia 5 morti e 87 nuovi casi. In Puglia 76 nuovi casi. In Calabria 65 nuovi casi e un morto. In Friuli Venezia Giulia 30 casi. In Basilicata sono 27 i nuovi casi e un decesso. In Sardegna 23 nuovi casi. In Liguria 19 nuovi casi e un decesso. Nelle Marche 17 nuovi casi e una vittima. 10 nuovi contagi in Trentino. In Abruzzo 6 casi. Sei nuovi casi e un decesso in Alto Adige. Sei positivi anche in Umbria. Nessun caso in Valle d'Aosta.



Vaccino: aggiornamento ore 17 Italia,86,3 milioni di somministrazioni

Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.310.992, l'80,19% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono 45.787.755, pari all'84,78% degli over 12; la terza dose è stata ricevuta da 325.279 persone, il 4,30% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E' quanto emerge dal report del governo aggiornato alle 17:06 di oggi. Complessivamente le dosi di vaccino sinora somministrate in Italia sono 86.357.481, l'86,5% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.713.027 (nel dettaglio 71.088.898 Pfizer/BioNTech, 15.230.071 Moderna, 11.543.420 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.766 Janssen).