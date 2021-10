I dati del ministero della Salute Coronavirus, 2.668 nuovi casi con 324.614 tamponi e 40 morti Il tasso di positività è allo 0,8%. In calo ricoveri (-73) e intensive (-8)

I dati sul Covid-19 oggi. Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Si registrano 2.668 nuovi casi con 324.614 tamponi e 40 morti. Il tasso di positività è allo 0,8%. Ieri​ 2.772 casi con 278.945 tamponi (tasso a 1%) e 37 morti.



Sono 359 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 22 (ieri 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.479, rispetto a ieri sono 73 in meno.



Le Regioni

In Veneto 334 nuovi casi e un morto. In Campania 313 nuovi casi e 3 decessi. Nel Lazio 275 casi e 3 decessi. In Lombardia si registrano 273 positivi e dieci decessi. In Sicilia oggi 270 nuovi contagi e sei morti. In Toscana altri 229 casi e 4 decessi. Un decesso e 198 nuovi positivi in Piemonte. Sono 115 i positivi e due i decessi oggi in Calabria. In Puglia 93 nuovi contagi e due vittime. 87 casi in Friuli Venezia Giulia. In Liguria 66 nuovi casi. 49 nuovi casi e un morto in Sardegna. In Abruzzo 45 nuovi positivi. In Alto Adige un altro decesso, i nuovi casi sono 35. In Trentino 23 nuovi contagi. In Basilicata 11 nuovi contagi. Tre nuovi casi positivi in Valle d'Aosta.