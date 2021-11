I numeri della pandemia in Italia Coronavirus, 9.709 nuovi casi con 487.109 tamponi e 46 morti. Indice di positività al 2% Aumentano terapie intensive (+8) e ricoveri (+95)

I casi di coronavirus oggi in Italia. Oggi si registrano 9.709 nuovi casi con 487.109 tamponi e 46 morti. Indice di positività stabile al 2%.

Ieri si sono registrati 11.555 casi con 574.812 tamponi (positività al 2%) e 49 vittime.Il totale di vittime da inizio pandemia sale a 133.177. Con quelli di oggi diventano 4.925.688 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 148.760 (+5.359), 143.895 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.345 di cui 520 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.643.751 con un incremento di 4.302 unità nelle ultime 24 ore.Insi registrano 1.431 nuovi contagi. Sono 1.261 i nuovi casi di contagio registrati innelle ultime 24 ore. Nel1.216 nuovi casi e 5 morti. In998 nuovi positivi e 7 decessi. Sono 798 i positivi del giorno al Covid in, quattro le persone decedute. ​In642 nuovi casi e 4 decessi. Sono 521 i nuovi casi di Coronavirus in, tre i decessi. 445 positivi in. Nelle381 casi e tre vittime. In277 nuovi casi e 1 decesso. In149 nuovi contagi da Covid. In148 nuovi casi. Sono 118 ini nuovi casi rilevati di covid. Insi registrano oggi 87 ulteriori casi. Sono 46 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in