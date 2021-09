La pandemia in Italia Coronavirus, 4.061 nuovi casi con 321.554 tamponi e 63 morti

I dati della pandemia oggi in Italia. Oggi si registrano 4.061 nuovi casi con 321.554 tamponi e 63 morti.Ieri 3.970 casi con 292.872 tamponi (tasso all'1.4%) e 67 morti.Insi registrano 647 nuovi contagi. Sono 445 i nuovi positivi al Covid e 3 i decessi in. 419 nuovi casi ine 3 deceduti. Nel372 casi e 12 decessi. 332 contagi in, ma ci sono altri 7 decessi. In242 nuovi casi. In178 nuovi casi e 2 decessi. 138 casi e 4 decessi in. In68 nuovi contagi. Sono 57 i nuovi casi positivi al Covid e un decesso oggi in. In36 nuovi casi. Insi registrano oggi 34 ulteriori casi confermati di positività al Covid 19 e due decessi.