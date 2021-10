Il bollettino del ministero della Salute Coronavirus, 3.725 nuovi casi con 403.715 tamponi e 24 morti Tasso di positività a 0,9%

Condividi

I dati sul Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 3.725 nuovi casi con 403.715 tamponi (tasso di positività a 0,9%) e 24 morti. Ieri si sono registrati 3.908 casi con 491.574 tamponi (tasso a 0,8%) e 39 morti.I casi totali sono 4.741.185. I guariti sono 2.940 (ieri 3.579) per un totale di 4.534.584. In rialzo il numero degli attualmente positivi, 759 (ieri 287) e sono 74.775 complessivamente. Di questi, sono in isolamento domiciliare 71.961 pazienti (ieri 71.223).Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 18 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.473, rispetto a ieri 18 in più.Insi registrano467 positivi e un decesso. Nel459 nuovi casi e 3 morti. Sono 398 i nuovi casi di Covid-19 registrati in. 393 nuovi contagi e 4 morti si registrano in. In375 nuovi positivi e 7 decessi. 316 nuovi casi ine 3 persone morte. In280 contagi e un decesso. In160 nuovi contagi. In148 nuovi contagi e un decesso. 132 nuovi casi in. In127 nuovi casi. Nelle118 nuovi casi. In62 nuovi positivi e un decesso. Insi registrano oggi 5 ulteriori positivi.