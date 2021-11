I numeri della pandemia Coronavirus: 5.188 nuovi casi, record di 717.311 tamponi e 63 morti. Tasso di positività allo 0,7%

I dati sul Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 5.188 nuovi casi cone 63 morti. Tasso di positività allo 0,7%.Ieri 2.834 casi con 238.354 tamponi (tasso a 1,2%) e 41 morti.Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.287, secondo i dati del ministero della Salute, 840 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.782.802, i morti 132.224. I dimessi e i guariti sono invece 4.565.291, con un incremento di 4.285 rispetto a ieri.In682 nuovi contagi. In636 nuovi casi e 4 decessi. Nel456 casi e 3 decessi. In781 contagi e due morti, ma la regione spiega che si tratta di dati cumulativi di tre giorni e non delle ultime 24 ore. I casi effettivi di oggi sono 443. Ini nuovi casi sono stati 290 e dieci i decessi. In232 nuovi casi e tre decessi. 222 nuovi positivi e cinque decessi in. In196 nuovi positivi e un decesso. In153 nuovi casi e 4 morti. Nelle150 nuovi casi e un decesso. In106 nuovi positivi e 2 decessi. In83 nuovi casi e una vittima.Il cluster Covid nella zona termale padovana ha registrato negli ultimi 15 giorni un aumento dei casi, passando da una media di 80 unità di metà settembre alle 110 attuali, con una tendenza in aumento. Il dato è stato reso noto oggi dall'azienda Ulss 6 Euganea, che copre il comprensorio. Sono in particolare sette gli alberghi interessati dai contagi che, per il 90%, riguardano turisti. Focolai anche tra i bimbi in età scolare con 34 classi in quarantena.