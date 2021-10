Emergenza pandemia Coronavirus, 1.612 nuovi casi con 122.214 tamponi e 37 morti. Tasso di positività in aumento a 1,3% Salgono i ricoveri (+41) e le terapie intensive (+6)

I dati sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 1.612 nuovi casi con 122.214 tamponi e 37 morti. Tasso di positività in aumento a 1,3%.Ieri sono stati 2.968 i casi con 285.960 tamponi e 33 i decessi (tasso all'1%).Gli attualmente contagiati sono 92.096 (-871). Restano in isolamento domiciliare 88.627 pazienti mentre sono 2.446 le persone guarite o dimesse.Sono 437 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di sei unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 22 (ieri erano 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.032 (2.991), 41 più di ieri.In244 nuovi positivi e 2 decessi. Nel240 nuovi casi e 3 decessi. Insono 183 nuovi contagi e sei decessi. Sono 181 i nuovi positivi in. In163 nuovi positivi e 7 decessi. Quattro decessi per Covid ine altri 131 nuovi casi. I nuovi casi insono 106 con 6 decessi. In78 casi e 2 decessi. In72 nuovi positivi e due decessi. In36 nuovi casi. Nelle18 nuovi positivi. In14 nuovi contagi e un decesso.