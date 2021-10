Emergenza pandemia Coronavirus, 2.466 nuovi casi con 322.282 tamponi e 50 morti. Il tasso di positività scende a 0,8% In calo ricoveri (-66) e terapie intensive (-4)

Condividi

I dati sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 2.466 nuovi casi con 322.282 tamponi e 50 morti. Il tasso di positività scende a 0,8%. Ieri si sono registrati 1.612 casi con 122.214 tamponi (tasso a 1,3%) e 37 morti.Sono 433 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 18 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.968 (ieri 3.032), 64 meno di ieri.Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 4.683.646 persone mentre ne sono morte 131.068. I guariti sono 4.460.482, 2.446 nelle ultime 24 ore. Ad oggi gli attualmente positivi al covid in Italia sono 92.096, 871 in meno di ieri.Insi registrano 363 positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. In321 nuovi contagi. In288 positivi e 7 decessi. Nel221 casi e 4 decessi. Sono 169 i nuovi contagi e 4 i morti in. Sono 165 i nuovi casi e dieci i morti in. Ci sono 154 casi e tre decessi in. 4 decessi e 137 nuovi positivi in. In126 nuovi casi e un decesso. 90 positivi e un decesso in. Nelle86 positivi. Inun morto e 58 nuovi casi. Insi registrano oggi 51 ulteriori casi e un decesso. Inun decesso e 46 nuovi casi. In35 nuovi positivi. 20 casi in. 12 nuovi casi positivi in 24 ore in