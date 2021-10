Palazzo Chigi Ddl bilancio: Draghi incontra i sindacati sulla manovra 2022 La riunione è stata convocata dal presidente del Consiglio, in vista dell'arrivo della manovra in Consiglio dei ministri, giovedì probabilmente

Condividi

È finito l'incontro a palazzo Chigi sulla manovra e le pensioni tra il governo e i sindacati. Il Confronto è durato circa due ore e mezza.Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, poco prima aveva lasciato la riunione. L'incontro è proseguito con i ministri Brunetta, Franco e Orlando e, secondo quanto si apprende da fonti di governo, riprenderà comunque domani per "approfondire alcuni aspetti specifici".All'incontro erano presenti il segretario della Cgil, Maurizio Landini, il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, e il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri.Mario Draghi ha annunciato a Bruxelles la volontà di approvare un testo che ha l'obiettivo di "rimuovere alcuni degli impedimenti" che imbrigliano i progetti del Piano e intende anche portare a termine il lavoro sulla legge sulla concorrenza. Anche per questo, il premier incontra a palazzo Chigi i sindacati e dovrebbe vedere, prima dell'approvazione della manovra, probabilmente entro giovedì, il leader di Confindustria, Bonomi.Cgil, Cisl e Uil insistono per una riforma delle pensioni improntata sulla flessibilità e Carlo Bonomi continua a premere per una riduzione forte del cuneo fiscale e per una legge di bilancio improntata "sull'ossessione della crescita", difendendo "l'azione del Governo Draghi", dalla "politica delle bandierine dei partiti". Draghi, intanto, prosegue la sua opera di mediazione. I nodi da sciogliere non sono pochi."Siamo pronti ad ascoltare cosa dirà il governo, abbiamo letto dai giornali le scelte che il governo e le forze di maggioranza hanno intenzione di fare. Riproporremo come facciamo da sei mesi una discussione strutturale sulla riforma del welfare. Se poi la strada del ritorno alla normalità dovesse essere quella della Fornero noi su questo tema non ci stiamo". Così il segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri, al suo arrivo a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Mario Draghi.Si tratta sulle pensioni, mentre il governo prende tempo sul taglio delle tasse: nelle Legge di Bilancio il finanziamento del fondo ad hoc, in un secondo momento il dettaglio delle misure. Domani in Cdm il nuovo decreto Recovery con le norme per accelerare il Pnrr. Verso la proroga di Opzione Donna e l'estensione dell'Ape social.Subito il finanziamento del fondo ad hoc per il taglio delle tasse e solo in un secondo momento, probabilmente durante l'iter in parlamento (o in extremis con un decreto successivo) il dettaglio delle misure. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da diverse fonti, l'orientamento del governo.I tempi sarebbero troppo stretti, viene spiegato, per raggiungere un'intesa prima del varo della manovra, previsto giovedì. Quindi si procederebbe a stanziare nell'articolato della legge di bilancio i sei miliardi aggiuntivi, che porteranno a 8 miliardi le risorse disponibili per il 2021, lasciando più tempo per chiudere l'accordo sulle misure.