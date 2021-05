Isole italiane De Luca annuncia: 'Capri è covid free' Il governatore campano: "flussi turistici da programmare entro maggio" "ora tocca a Ischia, Sorrento e tutto il Cilento"

Condividi

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca è a Capri (Napoli) dove ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola."Da oggi Capri è covid-free, è immunizzata - ha detto De Luca ai giornalisti, prima di un incontro pubblico in "piazzetta" con i sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio."È una giornata di grande valore simbolico, Capri è un brand mondiale per il turismo e per l'Italia nel mondo. Oggi parte da Capri un messaggio di sicurezza e serenità", "parte un messaggio di bellezza che non è rivolto solo a Napoli e alla Campania, ma anche a Venezia, Firenze, Milano, Roma, e Taormina, per tutta l'Italia viva". "In questo momento - sottolinea - ci sentiamo responsabili per tutto il nostro Paese e per tutti quelli che stanno combattendo per tornare alla vita". ha aggiunto dalla piazzetta dell'isola vacanziera tra le più belle al mondo."Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva al mondo intero", ha scritto su Facebook De Luca che stamattina ha incontrato i sindaci di Capri e Anacapri e, insieme al direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, ha fatto il punto sui risultati del piano vaccinale in corso."Capri e Procida - continua De Luca - sono covid-free. Ora tocca ad Ischia e dopo all'intera fascia costiera della Campania per ripartire in sicurezza".