Usa, debito e aborto. Due vittorie per Biden Sospesa la legge del Texas che rendeva di fatto illegale l'aborto. I repubblicani accettano di alzare il tetto del debito pubblico

Condividi

In un momento di difficoltà del partito democratico americano, diviso al proprio interno sul pacchetto di provvedimenti sociali da tre mila cinquecento miliardi di dollari voluto dalla Casa Bianca, due vittorie in un solo giorno su temi molto diversi tra loro, ma altrettanto importanti riporta le lancette sul sereno. Al Senato i repubblicani accettano di innalzare il tetto del debito pubblico e in Texas l'amministrazione democratica vince il ricorso ad un giudice federale di Austin che sospende la legge anti-abortista del Texas.Al Senato l'accordo bipartisan, che prevede di alzare il tetto del debito per due mesi in modo da evitare una crisi di bilancio, era ciò che chiedeva Biden per poter avere via libera sui due piani di investimento, quello per le infrastrutture e quello per welfare e clima, su cui si fonda l'agenda economica del presidente. Ma anche il tema dell'aborto rappresenta un elemento chiave del dibattito politico: Biden si è schierato apertamente contro la legge radicale del Texas e nel weekend migliaia di donne sono scese in strada per manifestare a favore del diritto all'interruzione di gravidanza. La sentenza vale solo temporaneamente, perché è scontato che il Texas farà ricorso, ma intanto il presidente incassa questa vittoria.