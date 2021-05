Il premio per il giornalismo investigativo Decima edizione del Premio Morrione: presentati i nomi dei finalisti A dieci anni dalla scomparsa del primo direttore e fondatore di RaiNews24, giornalista esemplare del Servizio Pubblico

Sono stati presentati oggi a viale Mazzini i finalisti della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con Rai.Il Premio è riservato agli under 30 ed è dedicato alla memoria e all'impegno civile e professionale di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore di RaiNews24 e di Libera Informazione, del quale ricorre il decennale della scomparsa domani, giovedì 20 maggio 2021.Tra idi inchiesta candidati al bando 2021, la giuria presieduta da Giuseppe Giulietti ne ha scelti cinque proposti da nove autrici e autori selezionati tra ia questa edizione. Nella realizzazione delle inchieste gli autori verranno affiancati da un pool di tutor di grande esperienza, composto da giornalisti, esperti e tecnici.Arrivano in finale della decima edizione del Premio Roberto Morrione:(categoria inchiesta multimediale) - tutor giornalistico Giampaolo Musumeci;(categoria inchiesta multimediale) - tutor giornalistico Barbara Schiavulli;(categoria video inchiesta) - tutor giornalistica Francesca Mannocchi;(categoria video inchiesta) - tutor giornalistica Laura Silvia Battaglia;(categoria video inchiesta) - tutor giornalistico Danilo Procaccianti.Le finaliste e i finalisti hanno realizzato un video di un minuto per presentarsi e sono nel canale youtube del Premio Morrione. Anche quest'anno confermato il tutoraggio tecnico video audio di Francesco Cavalli, quello digitale di Stefano Lamorgese, mentre il tutoraggio musicale è a cura di Pietro Ferri. L'avvocato Giulio Vasaturo garantisce una specifica consulenza legale.A ciascun progetto finalista è stato assegnato un contributo iniziale in denaro di 4.000 euro da impiegare nello sviluppo e nella produzione dell'inchiesta. Le cinque inchieste concorrono inoltre ad un premio finale del valore di 2.000 euro.Le giornate finali di premiazione si svolgeranno a Torino dal 28 al 30 ottobre 2021. L'inchiesta vincitrice verrà mandata in onda da, principale media partner del concorso."Morrione ha sempre pensato che bisognava fare quello che era necessario a prescindere dalle conseguenze. A distanza di 10 anni dalla sua morte, con orgoglio, possiamo presentare questo premio con inchieste che hanno portato a risultati importanti. Un modo per trasmettere ai giovani il valore dell'impegno e del giornalismo d'inchiesta". Così, portavoce dell'associazione Amici di Roberto Morrione ha presentato la decima edizione del premio dedicato al giornalista Rai, fondatore di RaiNews24 e di Libera Informazione, scomparso il 20 maggio di dieci anni fa.Due giornate di eventi, oggi con la presentazione in Rai e domani con l'assemblea dei soci dell'associazione e un incontro in Fnsi.Domani andrà in onda un ricordo di Roberto Morrione a Radio anch'io, Rai Radio1 (ore 9-9.30). In programma anche una puntata di "Spotlight", a cura di Valerio Cataldi e Luca Gaballo, dedicata a Roberto Morrione che andrà in onda domani alle 9 e alle 21.30 su RaiNews24.A moderare la conferenza stampa di oggi Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e La lettura, che ha ricordato l'importanza del messaggio lasciato da Morrione."Come Rai abbiamo da sempre coltivato il giornalismo investigavo - ha detto, direttrice editoriale per l'Offerta informativa Rai -. Non c'è giornalismo se non c'è giornalismo investigativo. Roberto ha testimoniato questo nel suo lavoro coltivando la promozione dei giovani, che è quello che compete anche oggi al servizio pubblico"."Ci sono premi da salotto e circostanza e premi di sostanza. Il premio Morrione è uno di questi, un premio autentico che rappresenta i valori alti del servizio pubblico", ha aggiunto, direttore Rai per il sociale. "Molti giornalisti onorano con il loro impegno la Rai. Dobbiamo combattere le disuguaglianze, la nostra missione è quella di servire il pubblico. Il premio Morrione incarna la storia migliore della Rai e del Paese, una storia da preservare e tramandare alle nuove generazioni''., direttore RaiNews24, ha spiegato che la rete all news "ha cercato di rimettere al centro il linguaggio delle inchieste con il programma Spotlight", che darà spazio alle inchieste vincitrici e ricorderà domani Morrione, in una giornata in che prevede altri momenti di ricordo del giornalista."E' importante che i giornalisti continuino ad andare nei luoghi in cui accadono le cose. Dobbiamo valorizzare molto di più gli inviati e fare rete. Le inchieste, che sono lunghe e faticose, devono essere rilanciate dalla Rai", ha sottolineato, direttrice Rai Radio1 e Gr, aggiungendo che "è anche tempo di aprire un premio Morrione per i podcast"."Morrione a 10 anni dalla scomparsa ha vinto la sua partita, ha consegnato qualcosa che va avanti nel tempo e non è una memoria fine a sé stessa", ha affermato il segretario Usigrai,, ricordando che "Roberto non andava spesso in onda, scelse di farlo in una occasione per difendere la sua redazione e i precari e questa non è una cosa comune, anzi"."Roberto odiava le commemorazioni intese come una pietra in un muro. questo premio non è una commemorazione, ha preso la vita di Roberto e l'ha trasformata in un evento che vive sulle inchieste", sono state le parole del presidente della giuria e della Fnsi,, che ha voluto anche lanciare un appello per la tv pubblica: "alla vigilia della non riforma della Rai, con le nuove nomine, mi piacerebbe che in parlamento si discutesse del futuro del servizio pubblico".Ladel Premio è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Marco Damilano, Giovanni De Luca, Amalia De Simone, Antonio Di Bella, Alessandro di Nunzio, Lorenzo Di Pietro, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Alessandro Gaeta, Diego Gandolfo, Duilio Giammaria, Gian Mario Gillio, Antonella Graziani, Karina Guarino Laterza, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Dina Lauricella, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Giorgio Mottola, Roberto Natale, Fausto Pellegrini, Francesco Piccinini, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Luca Rosini,Federico Ruffo, Sandro Ruotolo, Mario Sanna, Giorgio Santelli, Pietro Suber, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta, Andrea Vianello.Il premio è realizzatoRai Per Il Sociale, Rai Teche, Report, Articolo21, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Scuola Holden, UCSI.Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativodall'associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Regione Lazio, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell'UsigRai, di IND-International Network Distribution, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell'Associazione della Stampa Subalpina, dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.