Radio Anch'io Di Maio, serve un dialogo con Russia e Cina, massima disponibilità ai sindacati, sì a ddl Zan

Di Maio (Ansa)

Condividi

"L'Europa immette il 7-8% di tutte le emissioni globali, il problema è altrove. Un continente come quello africano, che ne emette 3, sta pagando il prezzo degli sconvolgimenti climatici più grandi. Questo va evitato, non esiste un pianeta B". Lo ha detto il ministro degli Esteri. "Cop26 a Glasgow sarà un'importante opportunità,", ha sottolineato."In ogni legge di bilancio c'è una trattativa con le parti sociali, come è giusto che sia. Draghi sta dimostrando. Sapevamo dall'inizio che quota 100 sarebbe stata per tre anni". "Sono fiducioso - ha continuato il ministro - che si riuscirà a trovare un compromesso"., in questo Paese ci sono ancora forti discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Questo non è accettabile".