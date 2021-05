Di Maio: "Coprifuoco da superare ma senza liberi tutti"

Condividi

"Tutti vogliamo uscire da questo, superare il coprifuoco per non rientraci poco dopo, non è che dirlo ogni giorno serva a cambiarlo, ci stiamo lavorando e il 16 maggio credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ma non è un liberi tutti, ci siamo passati troppe volte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L'aria che tira su La7."Mi stanno chiamando i ministri di Paesi europei e non per fare accordi bilaterali ma per far venire turisti stranieri in Itala in estate", ha aggiunto."Guardiamo i dati e poi decidiamo". Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli rispondendo nella trasmissione Agorà alla domanda se il M5s è per abolire il coprifuoco ."Il coprifuoco non può essere elemento di dibattito politico - ha detto - Il coprifuoco è una delle misure restrittive che obbligatoriamente è stata inserita in un pacchetto di misure che da più di un anno accompagnano purtroppo il nostro paese come tutti gli altri paesi del mondo. Ed è legato ai dati della pandemia", ha aggiunto Patuanelli. "Servono due, tre settimane di monitoraggio per capire come incide sulla curva dei contagi tutta la parte dei dispositivi messa in campo per le riaperture. Dopo di che faremo una valutazione", ha concluso."Forza Italia chiederà che il coprifuoco venga spostato alle 24 o cancellato. Il coprifuoco non è una bandierina ideologica, se si riduce il tempo nel quale possono uscire gli italiani, probabilmente gli assembramenti si fanno con più facilità. Il coprifuoco alle 22 non ha alcun senso". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Studio 24", su RaiNews24. "Chiederemo, inoltre, certezza sulla data delle riaperture. Pensiamo, ad esempio, al settore del wedding, un comparto che non ha ancora una data per ripartire: noi diciamo che dal primo giugno, rispettando tutti i protocolli di sicurezza, si potranno auspicabilmente tornare a festeggiare i matrimoni"."Il coprifuoco andrà superato o allungato da qui a poco. Andiamo incontro alla stagione estiva e oltre al turismo che dobbiamo incentivare per la ripartenza dell'economia del nostro paese, quello che non va sottovalutato è che ci sono tanti cittadini italiani che non vivono in case grandi o che non hanno aria condizionata e allungare il coprifuoco d'estate possa dare la possibilità di uscire e stare all'aria aperta. Ma ci troviamo all'ultimo miglio dall'uscita della pandemia e ciò deve renderci ancora più responsabili. Allungamento del coprifuoco non vuol dire liberi tutti." Così la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente, presidente commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama ospite della trasmissione Start di Skytg24.