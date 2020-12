Crisi Coronavirus Di Maio" Finchè il Movimento sarà al governo il Mes non ci sarà" Secondo Di Maio, le condizionalità del Mes "legano il paese a una serie di lacci e lacciuoli che non ci possiamo permettere, che ricordano tanto il tempo dell'austerity"

- "Finché il Movimento cinque stelle sarà nel governo, il Mes non ci sarà". L'ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta Facebook."Finché ci sarà il Movimento Cinque Stelle al governo il Mes non si userà, e non si userà perché non ci sono i numeri per sbloccarne l'utilizzo", ha affermato Di Maio. "Il Mes è debito", ha ricordato il ministro degli Esteri."E il ministro dell'economia Gualtieri, con cui lavoro benissimo e con cui portiamo avanti tanti progetti insieme anche sull'export e il made in Italy, ha detto chiaramente che non sono 37 miliardi di euro ma sono 300 milioni, perché noi nell'ultimo anno abbiamo recuperato 100 miliardi di euro da marzo a oggi, una cosa inimmaginabile, sul mercato. Senza le condizionalità del Mes e a dei tassi che a volte sono addirittura negativi, ma sono supervantaggiosi".Secondo Di Maio, le condizionalità del Mes "legano il paese a una serie di lacci e lacciuoli che non ci possiamo permettere, che ricordano tanto il tempo dell'austerity"