Il ministro degli Esteri ​Legge elettorale, Di Maio: voti almeno una camera entro 20 settembre

Condividi

"Mi auguro che gli italiani vadano a votare in massa per il sì al taglio dei parlamentari il 20 settembre e contestualmente per noi è giusto votare una legge elettorale almeno in una delle due camere prima del 20 settembre".Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg5, ricordando che il 20 settembre, oltre a votare per le regionali, gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari."C'era un accordo e quell'accordo va rispettato. L'accordo prevedeva il taglio dei parlamentari e che si riformava la legge elettorale", ha spiegato.