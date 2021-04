MONDO

2021/04/14 23:41

'Boots on the ground' Di Maio: lasceremo Afghanistan dal 1° maggio, ma "non abbandoneremo mai il popolo afghano" La decisione a Bruxelles: l'operazione durerà fino alla fine di settembre. Italia torna nel formato 'Quint'

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è oggi a Bruxelles per un incontro anche sull'Afghanistan con i colleghi tedesco, turco, britannico e con il Segretario di Stato americano.



Il ministro ha ringraziato i soldati italiani impegnati nelle missioni di pace nel mondo, ha detto che le truppe della Nato comprese quelle italiane cominceranno a lasciare l'Afghanistan il 1° Maggio e che l'operazione durerà fino alla fine di settembre.



Ma assicura: "Non abbandoneremo mai il popolo afghano, che continueremo ad aiutare anche di più con progetti di cooperazione allo sviluppo, il sostegno alle imprese, alla società civile, la tutela dei diritti umani".



Poi ha parlato di "decisione epocale per la Nato sulla presenza di truppe in Afghanistan". "Abbiamo condiviso la posizione Usa. Si va verso una decisione epocale per la Nato, una decisione che prenderemo insieme ai nostri alleati e che riguarderà la presenza delle truppe dell'alleanza in Afghanistan", ha dichiarato il capo della Farnesina.



Italia torna nel formato 'Quint'

