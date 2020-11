L'ultima apparizione pubblica venerdì scorso Argentina, Maradona sarà operato per coagulo al cervello

Diego Armando Maradona sarà sottoposto a un'operazione chirurgica per la rimozione di un coagulo dal cervello. Lo riporta la testata TYC Sports.L'allenatore del Gimnasia era stato ricoverato ieri in una clinica di La Plata. Maradona era comparso in pubblico nei giorni scorsi, insieme ai suoi giocatori nel giorno del suo 60esimo compleanno, ma dopo aver trascorso alcuni minuti in campo si era ritirato aiutato dai suoi assistenti. Con la mascherina e il passo incerto, l'ex 'pibe de oro' era entrato in campo dove era stato omaggiato per il suo compleanno, ma era stato visto camminare con grande difficoltà.Maradona, secondo La Nacion, lascerà la clinica Ipensa di La Plata dove è ricoverato per trasferirsi in un ospedale di Buenos Aires dove dovrebbe essere sottoposto all'operazione.