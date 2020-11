Bozza in preparazione Digital Services Act, Bruxelles prepara la rivoluzione per Big Tech e cittadini Il 2 dicembre prossimo la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, presenta in conferenza stampa la bozza della nuova legge sui servizi digitali nell'Unione europea: una rivoluzione per aziende e cittadini

Sarà presentata la prossima settimana la proposta della Commissione europea per un regolamento per il trattamento dei dati da parte delle grandi piattaforme tecnologiche che 'possono acquisire un alto grado di potere di mercato a causa dei loro modelli di business che implicano il controllo di grandi quantità di dati'.E' uno dei passaggi della bozza di documento con cui l'Ue intende riaffermare l'autonomia degli Stati membri, in un settore chiave sia per l'economia che per la sicurezza. Il regolamento europeo - Digital Services Act - si basa sulla neutralità e sulla trasparenza nell'intermediazione dei dati, la loro condivisione e raccolta.L'intento, più volte ribadito anche dalla presidente Ue, Ursula von der Leyen, è quello di rendere l'Europa 'il continente numero uno al mondo per trattamento dei dati". Il documento includerà requisiti di moderazione dei contenuti applicabili a un'ampia gamma di piattaforme online, nonché regole 'ex ante' per le più grandi aziende tecnologiche. Si chiede, secondo le intenzioni della Commissione, una stretta severa sui contenuti e sulla pubblicità mirata.La partita è molto rilevante a livello economico: secondo i calcoli della Commissione, l'accesso ai dati e il loro riutilizzo possono generare vantaggi valutabili fra l'1 e il 2,5% del prodotto interno lordo dell'Ue. Le nuove misure proposte potrebbero far aumentare il valore economico annuo della condivisione dei dati fino a 7-11 miliardi entro il 2028.Ma non è soltanto sui servizi digitali la strategia dell'Unione europea. La tutela dei dati non personali, come quelli di cui dispongono le strutture sanitarie e le pubbliche amministrazioni, necessita di nuove norme sul modello del Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: lo sostiene la Commissione che ha presentato il Data governance act, per costruire "un modello alternativo alle pratiche di gestione dei dati" da parte delle Big tech.Una proposta di regolamento sull'accesso ai dati non personali sensibili detenuti dal settore pubblico, con misure per facilitarne il loro riutilizzo, nel rispetto di privacy e riservatezza. Il Data governance act prevede regole chiare per latrasparenza e la neutralità delle società 'data intermediaries' o 'broker', le aziende che gestiscono i dati sensibili.Queste dovranno essere in grado di dimostrare che non utilizzeranno i dati raccolti per trarne profitto. La norma proposta non prevede però per le aziende interessate, l'obbligo di sede sul territorio europeo, ma dovranno anche garantire una separazione strutturale tra il servizio di condivisione dei dati e qualsiasi altro servizio fornito per evitare conflitti di interessi.Per la condivisione di dati non personali 'altamente sensibili' con Paesi terzi è prevista una supervisione delle autoritàcompetenti.