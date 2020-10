Gran Bretagna Dipinto di Banksy ispirato a Monet venduto a 7,6 milioni di sterline E' il secondo dipinto più costoso del celebre street artist dopo i 9,9 milioni di sterline conquistate l'anno scorso per 'Devolved Parliament'

TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images

La versione di Banksy del celebre quadro di Monet 'Lo stagno delle ninfee' è stato battuto all'asta da Sotheby a Londra per oltre 7,6 milioni di sterline (8,4 milioni di euro), superando tutte le aspettative. Il più celebre street artist al mondo ha rivisitato a modo suo il dipinto dell'impressionista, creando 'Show Me The Monet', che rientra nella serie dei 'Crude Oil', opere classiche riviste, come 'Il vaso di girasoli' di Vincent Van Gogh, 'I Nottambuli' di Edward Hopper o la Marilyn Monroe di Andy Warhol.L'opera, creata nel 2005, è stata venduta per 7.551.600, un prezzo molto più alto dei 3,5-5 milioni attesi. E' il secondo dipinto più costoso di Banksy dopo i 9,9 milioni di sterline conquistate l'anno scorso per 'Devolved Parliament'.