Esclusi dagli uffici e dal servizio mensa Green pass, dipendenti senza vaccino in deposito La denuncia di alcuni lavoratori di una ditta lombarda, dove chi ha effettuato solo il tampone non può lavorare nella sede principale

Condividi

In una azienda del Nord Italia il green pass non basta: la minaccia di sanzione da parte dell'azienda in una circolare inviata a tutti i dipendenti, per coloro che hanno fatto a loro spese il tampone, e quindi in possesso di green pass, obbligati - così nella circolare interna - a lavorare in un deposito di materiali industriali e d'ufficio dismessi.Alcuni lavoratori - non vaccinati ma con esito tampone negativo e quindi dotati di green pass - hanno inviato un video con immagini girate all'interno, denunciando le condizioni a loro dire discriminatorie, in un ufficio con scrivanie improvvisate ed in mezzo a rottami, in un ambiente non igienizzato e sporco.La comunicazione proseguiva precisando che "il personale collocato nell'edificio distaccato non dovrà avere contatti con quello della sede principale", pena un provvedimento disciplinare.In una successiva circolare, si vieta inoltre ai dipendenti non vaccinati di usare la mensa.La replica dell'azienda all'ANSA: "Abbiamo separato chi è completamente sicuro da chi è a sicurezza limitata", ha spiegato il titolare dell'azienda, interpellato sulla questione. "L'altro edificio? Non l'ho controllato di persona".