Riprese all'alba le ricerche del bimbo Dj morta, il Pm: in video di sorveglianza è con Gioele in auto a Sant'Agata

Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. E' quanto si evince dalla visione di un filmato registrato da una telecamera privata nel paese della costiera Tirrenica. Lo conferma il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. "Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello - spiega il magistrato - in cui si vedono la mamme e il bambino. E' un punto importante per il prosieguo delle indagini".Intanto proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto, da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e Finanza nelle campagne di Caroniae Sant'Agata di Militello (Me)."Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi". A dirlo in un'intervista al "Corriere della Sera" Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, e papà di Gioele. "Viviana a Messina si era ambientata molto bene e aveva ottimi rapporti anche con i miei parenti, con mia madre e mio padre, i miei fratelli. Lei e Gioele sono la gioia di casa, sono la mia vita - racconta Mondello. Ho dentro ora un vuoto terribile. Un vuoto che mi divora. Per favore, se qualcuno ha visto qualcosa, se sa qualcosa, lo imploro, parli".