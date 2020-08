Dj morta, pm: "Chi l'ha soccorsa dopo incidente si faccia vivo". Si indaga per omicidio volontario Oggi l'autopsia sul corpo della donna. Ancora senza esito le ricerche del figlio di 4 anni

Condividi

Sono omicidio volontario e sequestro di persona i reati per cui la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, Gioele. Un tecnicismo che consente di avere maggiore margini di manovra nelle indagini. Tant'è che al momento non ci sono indagati, perché il fascicolo è a carico di ignoti. Per la Procura di Patti, infatti, tutte le piste sono aperte e non ci sono al momento ipotesi privilegiate.Un contributo alle indagini potrà arrivare anche dall'autopsia che sarà eseguita nel primo pomeriggio nell'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina. Ma anche dalle testimonianze di familiari, amici, conoscenti che sono stati sentiti e saranno riascoltati dalla squadra mobile che indaga. Purtroppo le telecamere visionate al momento non hann oripreso mamma e figlio a Sant'Agata di Militello in un posto preciso, ma si continuano ad acquisire altre registrazioni.Sulle ricerche a Caronia ambienti giudiziari ritengono"ingenerose le dichiarazioni dei familiari" su presunti ritardi o inattività, poiché, sottolineano, "sono state avviate da subito, ma viste le condizioni del terreno, la boscaglia fitta e la presenza di animali è stata complicata l'ispezione anche se avvenuta con i droni o con i cani". Secondo i soccorritori il terreno è stato diviso in zone quindi solo casualità non è stata trovata subito."Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l'incidente ha compiuto un'opera meritoria, mi sembra strano che non si siano fatti vivi. Non hanno nulla da nascondere. Vengano a raccontarci quello che hanno visto". E' l'accorato appello lanciato dal Procuratore di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l'inchiesta sulla morte della deejay. "Abbiamo la prova che degli automobilisti si siano fermati dopo l'incidente avvenuto in autostrada - dice Cavallo- perché non si presentano?". "Faccio un appello a tutte le persone che hanno assistito ad una scena alquanto strana - dice il magistrato che da giorni segue l'inchiesta - si presentino in qualunque posto di Polizia per raccontare ciò che hanno visto. Hanno davvero compiuto un'opera meritoria e dunque non hanno assolutamente nulla da nascondere. Ci dicano ciò che sanno". "Mi sembra alquanto strano che dopo tanto clamore mediatico non si siano fatti vivi - aggiunge Cavallo- Rinnoviamo l'invito, io e le forze dell'ordine, a presentarsi presso qualsiasi posto di polizia per dire 'eravamo lì e abbiamo visto', tutto qui". "Abbiamo bisogno di tutte le persone presenti per sapere cosa hanno visto- conclude -ogni particolare può essere importante".L’autopsia sul corpo della donna è attesa nel pomeriggio. Il procuratore Angelo Cavallo, che coordina le indagini della squadra mobile della Questura di Messina, nell'ambito dell'inchiesta aperta sul caso ha nominato come periti di parte il medico legale Elvira Spagnolo e un entomologo forense, non siciliano, che è un esperto dei cicli vitali degli insetti che, sviluppandosi sui resti umani in decomposizione, sono utilizzabili per capire data e cause della morte. L'esame sarà eseguito nell'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina e servirà a chiarire le cause del decesso e quando è avvenuto. Non si fermano intanto nella zona del ritrovamento del cadavere della donna le ricerche del piccolo Gioele. Nelle battute sono impegnanti volontari, protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine.