Caronia Dj morta: ritrovati resti umani, non riconoscibili. Investigatori: quasi certamente è corpo Gioele La zia di Gioele: hanno trovato qualcosa, aspettiamo

A Caronia, sviluppi nelle ricerche di Gioele, sono stati ritrovati resti umani che apparterrebbero a un bimbo. Sembra che sia stata ritrovata una magliettina che potrebbe essere compatibile. Per gli investigatori il corpo è quasi certamente quello di Gioele."Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire". A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c'è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. E' in auto in silenzio in attesa di sviluppi.Un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele a Caronia ha fatto una segnalazione, sulla quale sono in corso verifiche.Le indagini si stanno concentrando in un punto specifico delle campagne di Caronia. Sul posto c'è anche il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina le indagini per omicidio e sequestro di persona.