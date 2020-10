Il ministro su Facebook Dl ristori, Gualtieri: "Protegge chi è in difficoltà e prepara la ripresa. L'Italia ce la può fare" Il ministro dell'Economia elenca gli interventi previsto dal dl ristori, dai 2,4 miliardi di euro per i contributi a fondo perduto agli oltre 2 miliardi per la cig allo stop ai contributi previdenziali, dal contributo affitti alla rata Imu cancellata

"Rapidità, semplicità ed efficacia. Sono questi i cardini su cui si muove il decreto Ristori, approvato a tempo di record. Tante misure per proteggere chi è in difficoltà e preparare la ripresa e il rilancio dell'economia". Così in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul Dl approvato ieri dal governo."Abbiamo stanziatoe scelto la modalità più semplice e rapida di ristoro, rafforzandola rispetto al passato'', scrive poi il ministro su Facebook. Il contributo a fondo perduto ''sarà, direttamente sui conti correnti delle oltre 300.000 aziende dei settori interessati dalle misure restrittive che lo avevano già ricevuto in precedenza'', ricorda il ministro. ''Abbiamo voluto anche rafforzare questa misura, estendendola alle imprese con un fatturato sopra i 5 milioni di euro e aumentando il contributo a fondo perduto rispetto a quanto ricevuto con la prima tranche'' aggiunge Gualtieri.''Abbiamo destinato oltre, in modo da garantire la copertura per quei lavoratori che rischiavano di rimanere scoperti dopo l'esaurimento di quelle previste dal decreto agosto'', continua il ministro dell'Economia, ricordando che verranno ''sospesi i contributi previdenziali, erogato nuove indennità per i lavoratori del settore del turismo, dello spettacolo e dello sport e stanziato i fondi per due ulteriori mensilità del reddito di emergenza''."Abbiamoper tre mensilità,'', prosegue Gualtieri nel suo post su Facebook. Inoltre, aggiunge, "abbiamo previsto un insieme di interventi per rendere ancora più efficace la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza covid-19 con lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione dipresso i medici di famiglia e l'istituzione presso il ministero della Salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing. Abbiamo consentito lo svolgimento a distanza dei processi e dotato la scuole di risorse ulteriori per la didattica a distanza''.''È un impegno immediato e significativo che riteniamo doveroso per fronteggiare questa nuova fase dell'emergenza epidemiologica'', dice il ministro, "abbiamo sempre detto che avremmo garantito il necessario sostegno ai lavoratori e alle imprese che devono sostenere il peso di questi sacrifici''. Con il decreto ''siamo coerenti a questo principio dimostrando concretamente cheproteggendo chi è in difficoltà e preparando la ripresa e il rilancio dell'economia''.''Come risulta evidente dai dati di tutta Europa, per contenere la curva dei contagi è necessario ridurre gli spostamenti e rinunciare temporaneamente ad alcune attività", conclude Gualtieri, aggiungendo: "Abbiamo sempre considerato la tutela della salute di tutti la priorità e la condizione essenziale per proteggere il tessuto economico e sociale del Paese e per permetterne la ripartenza''.