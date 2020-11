Concluso voto emendamenti dopo maratona notturna Dl sicurezza. Via libera Commissione, domani Aula Il governo dovrebbe porre la fiducia

Al termine di una maratona notturna conclusasi alle tre e mezzo, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso il voto degli emendamenti al Decreto sicurezza, approvando con i voti della maggioranza il mandato ai relatori, Carmelo Micheli (Pd) e Vittoria Baldino (M5s). Il provvedimento approderà domani in Aula dove il governo dovrebbe porre la fiducia.La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l'articolo 4 del Decreto sicurezza che introduce il nuovo sistema di accoglienza e integrazione (Sai), che va a sostituire i precedenti sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi in precedenza Sprar). Saranno inseriti anche i titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno di tipo umanitario nonchè dei neomaggiorenni affidati ai servizi sociali.Nei centri del nuovo sistema di accoglienza e integrazione (Sai) per richiedenti asilo, previsti dal Decreto sicurezza, verranno adottate misure per prevenire e controllare la diffusione del terrorismo internazionale di matrice jihadista. E' quanto prevede un emendamento della Lega (primo firmatario Nicola Molteni) approvato all'unanimità, anche se c'è stato un dibattito sulla definizione di terrorismo. L'emendamento stabilisce che nei centri andranno adottate "idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'islam radicale".