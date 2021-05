La mamma vive in Mali Donna di 25 anni partorisce 9 gemelli. 2 erano sfuggiti all’ecografia Un parto con nove bambini è rarissimo e di solito prevede complicazioni per i nascituri più deboli, ma secondo il ministero della Salute del Mali madre e bambini stanno tutti bene

Condividi

Nove gemelli, quattro maschi e cinque femmine: è davvero un parto più unico e raro. La neomamma si chiama Halima Cisse, ha 25 anni e vive a Bamako, capitale del Mali uno dei paesi dell'Africa occidentali tra i più poveri al mondo.La donna era convinta di aspettarne 7. Dopo un ricovero di due settimane all'ospedale du Point G nella sua città, è stata trasferita in Marocco. Arrivata in sala parto per il cesareo ha scoperto che in realtà i bimbi erano 9. Due erano sfuggiti alle ecografie fatte in Mali e in Marocco.Un parto con nove bambini è rarissimo e di solito prevede complicazioni per i nascituri più deboli, ma secondo il ministero della Salute del Mali madre e bambini stanno tutti bene.La gravidanza della signora Cisse è diventata un fatto di interesse nazionale in Mali già dopo la notizia che si trattava di sette bambini.